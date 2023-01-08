По словам британских политиков, трибунал надо создать так, чтобы он мог распространяться и на Беларусь.

Британские политики выступили с инициативой создать специальный трибунал для расследования "преступления агрессии" России в Украине.

Как сообщает CNN в заявлении, выложенном на сайте бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, предлагается "создать специальный трибунал с ограниченным фокусом на "преступлении агрессии", чтобы дополнить расследование, которое проводит Международный уголовный суд (МУС) в отношении преступлений России в Украине.

Предложение поддержали лидер оппозиции Кейр Стармер и бывший лидер Консервативной партии и член парламента Иэйн Дункан Смит, сообщила британская газета The Observer.

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Поскольку Россия не ратифицировала Римский статут и, вероятно, "применит свое вето в Совете Безопасности ООН против передачи", МКС остался не в состоянии расследовать преступления агрессии против Украины", поясняется в заявлении Брауна.

Он отметил, что, имея дело с президентом России Владимиром Путиным, еще находясь на посту, он понял, что "единственное, что Путин понимает - это сила".

"Одна из наших сильных сторон - сказать, что это международное преступление. И особенно преступление агрессии", - добавил Браун.

Британские политики заявили, что трибунал может быть создан по примеру Нюрнбергского процесса, проходившего в 1945-1946 годах.

"Специальный трибунал должен быть создан на тех же принципах, которыми руководствовались союзники в 1941 году, для расследования актов агрессии России в Украине, которой помогает Беларусь, и того, являются ли они преступлением агрессии", – говорится в заявлении британских политиков.

Авторы заявления отметили, что "кроме расследования и выдвижения обвинений президенту Путину, трибунал может также привлечь к ответственности членов Совета национальной безопасности России и, возможно, Беларуси, а также политических и военных лидеров этой явно незаконной войны".

Военные преступления РФ в Украине

РФ отвергает обвинения в совершении военных преступлений, несмотря на многочисленные свидетельства обратного.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных РФ в Украине, выступила председательствующая в ЕС Чехия.

В ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования "преступления агрессии России".

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге. При этом 13 декабря 2022 года власти Нидерландов заявили о готовности создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлений РФ в Украине.

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