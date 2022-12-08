Организация в настоящее время задокументировала насильственную смерть 441 гражданского лица.

В ООН опубликовали доклад о массовых убийствах мирных жителей Украины российскими оккупантами. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года российские военные казнили сотни гражданских украинцев.

Как говорится в сообщении Управления Верховного комиссара по правам человека, отчет Мониторинговой миссии подробно описывает, как российские войска убивали мирных жителей в украинских городах и селах в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины в период с 24 февраля до 6 апреля 2022 года.

"Есть убедительные признаки того, что массовые казни, описанные в этом докладе, могут быть военным преступлением умышленного убийства", – отметила Богнер.

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Так, в городе Буча под Киевом, который находился под контролем российских войск с 5 по 30 марта, миссия задокументировала убийство 73 гражданских лиц. Отмечается, что среди убитых 54 мужчины, 16 женщин, 2 мальчика и 1 девочка. В процессе подтверждения находятся еще 105 предполагаемых убийств.

"В отчете говорится, что ООН сейчас задокументировала насильственную смерть 441 гражданского лица (341 мужчина, 72 женщины, 20 мальчиков и 8 девочек) в трех регионах только за первые 6 недель российского вторжения", – отмечается в сообщении.

В Организации предупредили, что фактические цифры, вероятно, будут значительно выше, поскольку продолжается работа по подтверждению еще 198 убийств, которые произошли в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины во время оккупации их российскими войсками.

Кроме того, сообщается о казни украинцев в местах незаконного удержания во время оккупации регионов. Гражданские лица становились мишенями россиян на дорогах во время передвижения в пределах или между населенными пунктами, в том числе во время попыток выбраться из зоны боевых действий.

"Российские солдаты доставляли мирных жителей в импровизированные места несвободы, а затем казнили их в плену. Тела многих жертв были найдены со связанными за спиной руками и огнестрельными ранениями в голову", – добавила Богнер.

В то же время в докладе ООН подчеркнули, что среди всех жертв, которых казнили оккупанты, 88% – мужчины и мальчики.

Военные преступления России в Украине

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.

В эти военные преступлений входят преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, информация о казнях, пытках и сексуальном насилии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ракетные удары россиян по украинской гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Он считает, что международное сообщество должно начать судебные инициативы против президента России Владимира Путина и выдвинуть ему обвинение в совершении военных преступлений на фоне атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

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