Сегодня обстановка будет очень спокойная, а завтра она станет более активной.

В понедельник, 25 августа, на Земле ожидается стабильная геомагнитная обстановка без магнитных бурь.

По данным NOAA, максимальный 3-часовой Kp-индекс, который показывает силу магнитных бурь, на сегодня прогнозируется на уровне 3. Это подтверждает отсутствие геомагнитных бурь - даже слабой магнитной бури класса G1 не предвидится.

Кроме того, согласно метeoagent, текущее значение Kp-индекса составляет всего около 0,6.

Видео дня

Это означает, что геомагнитные условия будут мягкими и предсказуемыми. GPS-навигация, спутниковые системы и радиосвязь работают без повышенных рисков. Для метеочувствительных людей день обещает быть комфортным: сильных проявлений, связанных с космической погодой, не ожидается.

Тем не менее, 26 августа геомагнитная активность повысится.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и влияют на её магнитосферу.

В такие периоды у людей может ухудшаться самочувствие: появляются головные боли, усталость, перепады давления. Бури также способны нарушать связь, работу навигационных систем и спутников. Сильные возмущения иногда приводят к сбоям в электросетях.

Чаще всего магнитные бури ощущают метеозависимые люди, пожилые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вас также могут заинтересовать новости: