В понедельник, 25 августа, на Земле ожидается стабильная геомагнитная обстановка без магнитных бурь.
По данным NOAA, максимальный 3-часовой Kp-индекс, который показывает силу магнитных бурь, на сегодня прогнозируется на уровне 3. Это подтверждает отсутствие геомагнитных бурь - даже слабой магнитной бури класса G1 не предвидится.
Кроме того, согласно метeoagent, текущее значение Kp-индекса составляет всего около 0,6.
Это означает, что геомагнитные условия будут мягкими и предсказуемыми. GPS-навигация, спутниковые системы и радиосвязь работают без повышенных рисков. Для метеочувствительных людей день обещает быть комфортным: сильных проявлений, связанных с космической погодой, не ожидается.
Тем не менее, 26 августа геомагнитная активность повысится.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и влияют на её магнитосферу.
В такие периоды у людей может ухудшаться самочувствие: появляются головные боли, усталость, перепады давления. Бури также способны нарушать связь, работу навигационных систем и спутников. Сильные возмущения иногда приводят к сбоям в электросетях.
Чаще всего магнитные бури ощущают метеозависимые люди, пожилые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.