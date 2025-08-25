Издание отмечает, что украинцы осознают, что при любом соглашении придется отдать России определенную часть своей территории.

С приближением российской армии и усилением обстрелов жители населенных пунктов Донецкой области, которые еще находятся под контролем Украины, поделились мыслями, как должна закончиться война и должен ли президент Владимир Зеленский уступить украинскую территорию, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что это указывает на то, как возможное мирное соглашение с Россией может напрячь украинское общество.

В публикации рассказываются два мнения жительниц одного населенного пункта Донецкой области. 51-летняя Светлана Батюх рассказала, что ей есть что терять. Женщина поделилась, что если российские оккупанты захватят ее село или же Украина в рамках мирного соглашения будет вынуждена отдать эту территорию врагу, она не отдаст свою собственность. Светлана отметила, что в селе есть электричество и вода, а скоту есть место, где можно пастись.

Поэтому, Батюх хочет, чтобы ее населенный пункт остался в составе Украины, но мало верит в то, что это произойдет. Издание отмечает, что семья Светланы уже один раз переезжала, но вернулась домой. На этот раз они планируют оставаться на месте.

"Это наша земля. Я просто хочу, чтобы это закончилось, чтобы нас не бомбили", - сказала Светлана.

Указывается, что на противоположной стороне улицы проживает 72-летняя Алла Хоружа, которая тоже поделилась, что не согласится с окончанием войны, которое предполагает, что Россия получит хотя бы те части восточной Донецкой области, которые она сейчас контролирует.

Женщина рассказала, что ее сын недавно получил ранение во время боев вблизи Покровска и вскоре вернется на фронт. Пенсионерка добавила, что верит в украинского президента Владимира Зеленского, но не поддержит его решение, если он согласится на замораживание конфликта с Россией.

"Я хочу, чтобы весь Донецк был Украиной", - сказала Хоружа.

Издание отмечает, что украинцы начинают осознавать, что при любом сценарии заключения мирного соглашения с Россией предусматривает передачу значительной части страны под контроль врага. Сейчас единственный вопрос заключается в том, может ли Москва получить дополнительные украинские земли, которые пока не контролирует.

В материале говорится, что даже при лучшем сценарии Украина, как ожидается, потеряет часть страны, которая сейчас находится под российской оккупацией - Крым, две трети Донецка, части Херсона и Запорожья и практически весь Луганск.

Отмечается, что для многих это является неприемлемой перспективой.

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенные в сентябре 2024 года показали, что около 80% украинцев заявили, что страна могла бы изгнать российские войска из страны, если бы Запад предоставил достаточную военную поддержку. Однако, администрация Трампа сократила, а иногда и замораживала военную помощь Украине.

"Мы не вернем территории, которые уже оккупированы, в ближайшем будущем. Но Украина никогда официально не отдаст эти территории. Мы готовы ждать, но никогда не признаем их юридически российскими. Эти территории будут оставаться в статусе оккупированных", - заявил депутат и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прогнозирует, что война в Украине может закончиться в ближайшие полгода. Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства. В то же время, Венс добавил, что Украина сама будет решать, где будут пролегать территориальные границы их страны.

Также мы писали, что шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер описал четыре возможных сценария окончания войны в Украине. Первый - война продолжится и это самый вероятный вариант. Второй - президент США Дональд Трамп добивается мира в Украине. Третий - Трамп завалит Путина санкциями, а четвертый - США дают Украине новое оружие.

