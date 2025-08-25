Чтобы дата 25 августа прошла благополучно, запомните народные обычаи дня.

25 августа родилось немало известных личностей. Православные верующие вспоминают известного чудотворца, а в славянских традициях 25 августа - праздник сбора грибов. Мы рассказали, с чем сегодня поздравить близких и как привлечь счастье.

Какой сегодня праздник в Украине

25 августа вспоминаем великих людей, которые родились в эту дату и отметились свершениями - это писатель Павел Загребельный, фотограф Борис Михайлов, литературовед Николай Жулинский и активист Евромайдана, Герой Небесной Сотни Юрий Вербицкий.

Хотя праздник сегодня в Украине отсутствует, некоторые украинцы в этот понедельник будут отдыхать, поскольку им предоставят выходные на День независимости.

Какой сегодня праздник в мире

Необычное событие отмечается в конце лета - День примирительного поцелуя. Это отличный способ помириться и охладить пыл после ссоры.

Что сегодня за праздник могут знать программисты - это День Linux, популярной среди работников IT операционной системы. В эту дату 1991 года была закончена работа над продуктом.

Датой рождения 25 августа является для таких мировых знаменитостей - дирижера Леонарда Бернастайна, актера Шона Коннери, писателя Фредерика Форсайта, модели Клаудии Шиффер и актрисы Блейк Лайвли.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю церковь чтит епископа Тита Критского, известного многими чудесами. Ему молятся о примирении с семьей. В староцерковном календаре праздники сегодня посвящались святым Фотию, Аниките и Александру Команскому.

Какой праздник 25 августа в народе

Приметы позволяли людям предвидеть, каких погодных явлений ждать в следующие недели:

если холодно и сыро, то будет короткое бабье лето;

жарко - к урожаю зерновых;

клен начал опадать - ждите ранний приход осени;

гроза сулит прохладный остаток месяца.

Для давних людей существовала взаимосвязь между тем,какой сегодня церковный праздник и народный. Этот день называли Тит Грибник, поскольку собирали и готовили грибы. Люди говорили, что 25 августа лесные дары особенно вкусные. Второе название даты - Тит Листопадник. Начинают опадать листья, из которых крестьяне делали компост. Счастливый праздник сегодня для любых покупок.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки много говорили о том, какой сегодня праздник неудачный для ремонта, строительства и починки сломанных предметов. Под запретом конфликты, ссоры, раскрытие чужих секретов. Не стоит вспоминать старые обиды и прежние ошибки родных, и в целом упрекать в чем-либо.

