Лавров попытался представить президента Украины Владимира Зеленского как препятствие на пути к прочному миру в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил о категорическом неприятии Кремлем предлагаемых США инициатив по установлению мира на Украине. При этом, как указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW), Лавров попытался отвлечь внимание от нежелания Кремля идти на компромисс или участвовать в переговорах по предложенному президентом США Дональдом Трампом графику.

В частности, глава МЗС России заявил, что российские чиновники разъясняли военные цели России во время встреч с Трампом и другими чиновниками США, а также публично. "Это свидетельствует о том, что публичные заявления России о войне отражают те же мысли, которые российские официальные лица стремятся донести на закрытых встречах", - отмечают аналитики.

При этом заявления Лаврова повторяют последовательные заявления Кремля о том, что предполагаемые "коренные причины" войны — это расширение НАТО на восток и дискриминация русскоязычных в Украине. Это свдетельствует о том, что военные цели России не изменились, подчеркивают в ISW.

Кроме того, Лавров продолжал попытки представить президента Украины Владимира Зеленского как препятствие на пути к прочному миру в Украине, чтобы отвлечь внимание от нежелания Кремля идти на компромисс или вести переговоры по предложенному президентом США Дональдом Трампом графику.

Так, он заявил, что Зеленский "не решит [проблемы] [Кремля]" с Украиной, и обвинил украинского президента в публичном заявлении о том, что "он не собирается обсуждать никакие территории", намеренно искажая недавние публичные заявления Зеленского в противоположном ключе.

Лавров также дал понять, что любая встреча Зеленского и Путина будет бесполезной, намекая на то, что Путин не желает встречаться с Зеленским, если Украина не уступит первоначальным требованиям России о войне, которые равносильны военной, политической и культурной капитуляции Украины.

Глава МЗС России также снова заявил о нелегитимности Зеленского, пытаясь оправдать отказ России участвовать в мирном процессе и подписать мирное соглашение с Украиной.

"Лавров продолжает многомесячные попытки Кремля воспользоваться юридически обусловленной неспособностью Украины провести выборы во время войны и намеренно искажать Конституцию и законы Украины… Лавров, вероятно, пытается внедрить эти оправдания неучастия в мирном процессе в американское информационное пространство, пытаясь склонить политику США и общественное мнение в пользу России".

Лавров также заявил, что никогда не утверждал, что Россия должна иметь право вето в отношении гарантий безопасности для Украины, но что должен быть консенсус по таким гарантиям и учитывать интересы России.

В то же время в ISW предупреждают, что Лавров, вероятно, пытается скрыть нарушения Россией Будапештского меморандума в 2014 и 2022 годах в интервью для американской аудитории, чтобы добиться заключения будущего соглашения о гарантиях безопасности, в котором Россия будет указана в качестве государства-гаранта

"В ISW продолжают оценивать, что предоставление России права вето в отношении западных гарантий безопасности позволит Кремлю ослабить способность Украины противостоять новому российскому вторжению, не давая Украине возможности заключать обязывающие соглашения по безопасности, подобные тем, что обсуждаются сейчас, увеличивать и модернизировать ее вооруженные силы и получать поддержку от партнеров Украины".

Война в Украине

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия впервые за 3,5 года полномасштабной войны пошла на уступки. Вэнс пояснил, что не говорит, что страна-агрессор пошла на уступки во всем, но "готова признать территориальную целостность Украины после войны".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские гарантии безопасности для Украины не обсуждаются. Как пояснил Зеленский, круг стран, которые будут гарантировать Украине безопасность, должен быть таким, которым доверяет украинский народ.

