Гороскоп на сегодня по восточному календарю обещает удачу шести представителям зодиакального круга. 25 августа 2025 года они смогут привлечь в свою жизнь благоприятные события. Несмотря на то, что понедельник отмечен как День Разрушения, в китайской астрологии этот день не связан с потерями, а, скорее, с освобождением от того, что уже отслужило свое, пишет YourTango.

Энергия Огненного Тигра придает дню силу, смелость и живость. Все, что не удавалось, сгорает, освобождая пространство для новых возможностей и роста. В сочетании с годом Деревянной Змеи и месяцем Деревянной Обезьяны этот день станет временем быстрых уроков и благоприятных изменений, как только вы отпустите то, что не должно было оставаться в вашей жизни.

Тигр

Дневной столп в вашем знаке делает вас притягательными и решительными. День Разрушения поможет избавиться от нерешительных обязательств, открывая дорогу для надёжных людей и возможностей. Удача придет, когда вы примете решения, соответствующие вашим внутренним стремлениям, и откажетесь от того, что их подавляет. Возможно, появится неожиданный шанс или кто-то проявит истинные намерения, которые вы давно ждали.

Змея

Год Змеи обостряет вашу интуицию, а энергия Огненного Тигра в понедельник побуждает прислушиваться к ней. День Разрушения поможет снять с себя бремя притворства. Сомнения в отношениях, работе или личном пути растворятся, открывая правду. Удача придет через выбор пути, который легче и честнее для вас - будь то финансовое облегчение или эмоциональное освобождение от чужого одобрения.

Лошадь

Столп Тигра усиливает вашу смелость, давая импульс для решительных шагов. День Разрушения расчищает путь, делая следующий шаг очевидным. Это может проявиться как давно ожидаемая возможность или признание вашей ценности со стороны других. К вечеру вы почувствуете прилив энергии и изобилия.

Собака

Для Собаки понедельник станет временем утешения и внутренней гармонии. Энергия Огненного Тигра пробуждает смелость, а День Разрушения помогает отпустить старые тревоги. Удача проявится в виде спокойствия и стабильности: вы увидите решение ситуации без лишних усилий и почувствуете, что долгожданная гармония уже наступила.

Свинья

Энергия Водяной Свиньи смягчается столпом Огненного Тигра, придавая ясность и понимание, где стоит остановиться и перестать расходовать силы. Выбирая легкость и отдых, вы привлекаете изобилие. Возможно получение неожиданной помощи, приглашения или поддержки - все это приходит благодаря отказу от того, что вас истощает.

Обезьяна

Ваш месяц продолжается, и Огненный Тигр усиливает вашу заметность. День Разрушения помогает устранить отвлекающие факторы, чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте. Это может проявиться в виде полезного знакомства, раскрытия лучших возможностей через неудачу или информации, меняющей ваш следующий шаг. Ваша удача заключается в умении действовать вовремя и не гнаться за тем, что не приносит результата.

