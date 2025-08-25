Военный поделился предположениями, почему Китай заявил о готовности отправить своих миротворцев в Украину.

Пекин заявил, что готов отправить своих миротворцев с мандатом ООН в Украину, если война в Украине прекратится. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал Украинскому радио, чем это опасно.

"Это не Россия предлагает, это Китай российским ртом делает на самом деле", - считает Тимочко.

Он предположил, что собранные разведданные - не самое страшное, что может случиться, ведь в современном технологическом мире с наличием спутников, страна, которая не воюет, может получать разведданные в достаточной степени для нее.

Военный считает, что дьявол скрывается в самой формулировке - присутствие китайских войск под мандатом ООН. Он пояснил, что количество китайских войск в ООН небольшое, около 2000. Для сравнения, Тимочко указал, что Индия и Пакистан имеют более 10 тысяч своих военных.

Более того, военный отметил, что Китай не принимал нигде участие в миссиях ООН, лишь небольшая часть китайских солдат участвовала в Югославии. Это означает, что у них нет серьезного миротворческого опыта.

Тимочко также добавил, что если говорить о мандате ООН, то он на самом деле базируется на уставе ООН, двух его главах - шестой и седьмой.

В одной, по его словам, предусматривается присутствие войск, которые, кроме содействия гуманитарной помощи, могут влиять на демобилизацию и разоружение вооруженных формирований. Тимочко считает, что Китаю это было бы интересно.

Также, как отметил военный, там есть формулировка "поддержка выборов и политических процессов" и "восстановление работы институциональных органов власти".

По словам Тимочко, это то, что прекрасно ложится в общую канву мировой экспансии Китая. Он добавил, шо Пекин любит экономическим и политическим путем заходить.

Еще украинский защитник добавил, что через Россию и часть Украины будут пролегать логистические пути, которые будут обеспечивать миротворческий китайский контингент.

Таким образом, Китай рассчитывает вполне законно построить логистику или исследовать готовность китайских войск перемещаться на дальние расстояния мирным способом.

Тимочко добавил, что если брать седьмую главу, то там вообще есть право на бомбардировку, принуждение и проведение военных операций на территории, где расположены войска под мандатом ООН. Это допускается с целью принудить войска страны, в которой они находятся, к прекращению огня.

Поэтому, военный считает, что если будет огромное количество китайских войск, то они могут очень серьезно влиять на жизнеобеспечение государства.

Ранее УНИАН сообщал, что офицер ВСУ Александр Матяш считает, что Европа и США ни при каких условиях не введут свои войска на территорию Украины. Матяш добавил, что Россия уже могла бы проиграть войну, если бы союзники Украины были смелее и присоединились к боевым действиям. По его мнению, даже Китай не встал бы на сторону России.

Также мы писали, что посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Турция может отправить своих военных в Украину в случае подписания мирного соглашения с целью недопущения очередной российской агрессии. Также Турция может присоединиться к странам, которые предоставляют Украине гарантии безопасности. Еще эта страна готова помочь в разминировании Черного моря и украинских территорий.

