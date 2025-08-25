Тайна острова, которого нет: что находится на Земле с координатами 0°0′

На пересечении экватора и нулевого меридиана нет суши, но есть важный буй.

Вы когда-нибудь задумывались, что находится в точке с координатами 0° широты и 0° долготы? Эта уникальная географическая точка, расположенная в Гвинейском заливе у западного побережья Африки, известна под названием "Нуль-остров", пишет IFLScience.

Как появился нулевой меридиан

До XIX века страны имели собственные системы координат: Франция проводила "ноль" через Париж, Китай - через Пекин. Это создавало значительную путаницу в навигации. Только в 1884 году на Международной конференции по меридианам в Вашингтоне было решено признать Гринвичскую обсерваторию в Лондоне начальным меридианом. Экватор как линия 0° широты определялся легче, поэтому именно их пересечение стало легендарной точкой 0,0.

Почему "Нуль-остров" существует только на картах

На самом деле в этой части Атлантики нет острова. Название возникло при работе с цифровыми картами: если геокодирование давало сбой, данные автоматически "сваливались" в координаты 0,0. Впоследствии картографы в шутку начали обозначать там вымышленный клочок суши площадью 1 м².

Несмотря на мифический статус, в точке 0,0 таки есть реальный объект - океанографический буй Станция 13010 "Душа", входящий в международную программу PIRATA. Он измеряет температуру воды, влажность и скорость ветра, помогая создавать прогнозы погоды и климатические модели.

