Даже россияне, очевидно, имели совсем другое видение ситуации.

Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину, но не к изнурительной войне, которая вытягивает все ресурсы. Такое мнение в комментарии "Еспресо" высказал офицер ВСУ Александр Матяш.

Он отметил, что в этой войне обе стороны столкнулись с огромным разрывом между собственными потребностями и собственными ресурсами.

"Есть ограниченное количество ресурса и огромное количество потребности. Это, знаете, как когда ты работаешь на трех работах, а тебе хватает только на аренду твоего жилья и немного поесть. Что делать? Или искать другую работу, или еще дополнительную работу", - пояснил Матяш.

Видео дня

Офицер убежден, что это беда не только Украины, но и самого агрессора, который, конечно, не планировал жестокой войны на четыре года.

"К сожалению, не бывает нормального количества ресурсов. Никто не готовился к такой войне. Я вам скажу, даже Россия к такой войне не готовилась", - пояснил он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что Силы обороны выбили россиян из ряда населенных пунктов на Донбассе. Так, по сообщениям главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, захватчиков выгнали из Михайловки, Зеленого Гая и Владимировки.

Чуть позже стало известно, что оккупанты потеряли контроль еще и над селом Новомихайловка, что находится на админгранице с Харьковской областью.

Вас также могут заинтересовать новости: