В Москве в Центральном детском магазине произошел взрыв, среди пострадавших – высокопоставленный сотрудник ФСБ, пишут росСМИ. Магазин расположен рядом со штаб-квартирой ФСБ.

Согласно сообщениям, в магазине якобы взорвался баллон с газом для шаров. Сообщают об одном погибшем и троих пострадавших.

При этом, по данным "ВЧК-ОГПУ", в результате взрыва серьезно пострадал 55-летний сотрудник ФСБ Алексей Титов. По данным канала, его сумка со служебным удостоверением внутри была обнаружена на месте взрыва.

Супруга Титова рассказала "ВЧК-ОГПУ", что ее муж в больнице — его ввели в состояние искусственной комы, у него серьезные повреждения ног.

При этом она рассказала каналу, что Титов мог прийти из соседнего здания, где работал, в ЦДМ на обед. О планах супруга встретиться с кем-либо ей не было известно. Также тг-канал со ссылкой на слова женщины отметил, что Титов занимал в ФСБ "руководящую должность".

Следственный комитет возбудил уголовное дело "по факту инцидента в центре Москвы". При этом в ведомстве не указали статью УК РФ, обращает внимание Astra.

Напомним, ранее в городе Балашиха в Московской области произошел взрыв авто, возле которого в этот момент проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Он погиб на месте происшествия.

Также в российском Брянске ликвидировали ведущего российского конструктора Евгения Рытникова, который занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы оккупантов.

