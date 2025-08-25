Журналист поделился архивными кадрами в сети.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее показал архивное фото с Ириной Билык, опубликовал новые уникальные кадры. На этот раз он показался в компании известной актрисы Ольги Сумской.

По словам Дмитрия, архивные снимки со звездой кино были сделаны 20 лет назад. Тогда мужчине было 38 лет, а Сумской - 39. На фотографии актриса позировала в наряде черного цвета, а Гордон выбрал тогда серый костюм и розовую рубашку с галстуком.

"Ольгу Сумскую поздравляю с прошедшим днем рождения (22 августа актриса отмечала свой день рождения - УНИАН). Пью за ее здоровье третий день! А это 2005 год", - подписал фотографию журналист в своем Instagram.

Также сама Сумская отреагировала на архивные снимки такими словами:

"Дмитрий, Боже, я благодарю искренне! Помню этот день! Обнимаю всем сердцем".

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Дмитрия и Ольгу в комментариях под фото:

"Оля - невероятно красивая женщина! Дмитрий - вы очень харизматичны"

"Какая же красивая Ольга Сумская"

"Две легенды"

"Люблю Ольгу Сумскую еще с "Роксоланы".

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал фото с певицей Лаймой Вайкуле. Совместный снимок был сделан 35 лет назад.

