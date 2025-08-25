Без электроэнергии из-за атаки России остались жители части Белопольской и Ворожбянской громад

Российские оккупанты обстреливают Сумскую громаду уже почти сутки, сообщил в своем Telegram-канале начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Опять вражеские БпЛА ударили по территории Сумской громады. Также есть попадания на территории Роменской громады", - сообщил Григоров.

По его информации, в обеих громадах Сумщины в результате вражеской атаки жертв нет, но данные о пострадавших пока уточняются.

Григоров сообщил, что на месте попаданий произошли пожары, поэтому продолжается ликвидация последствий российской атаки и обследование территории.

Также глава Сумской ОГА сообщал ранее, что в результате российской атаки обесточены населенные пункты Сумского района - без электроэнергии остались жители части Белопольской и Ворожбянской громад.

"Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью", - добавил Григоров.

По его словам, российские оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре области - применили управляемые авиабомбы и ударные дроны.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что проект DeepState сообщил, что украинские военные отбросили российских оккупантов возле села Андреевка Сумской области. В то же время, в сообщении указывается, что враг продвинулся вблизи Свободного Поля, Каменского и в Плавнях. При этом, в Генштабе ВСУ заявили, что в течение 23 августа произошло 134 боевых столкновений.

Также мы писали, что в ОСУВ "Днепр" сообщили, что бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области. Указывается, что российские оккупанты пытаются вернуть под свой контроль этот населенный пункт, но украинским военным удается отбивать атаки врага.

