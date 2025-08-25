По всей стране температура не поднимется выше +24.

Последний понедельник лета, 25 августа, принесет в Украину свежую летнюю погоду. В большинстве областей днем будет +20°...+24°. Только на западе страны температура ожидается на пару градусов ниже. Но благодаря тому, что ночи уже стали заметно холоднее, днем тоже будет больше свежести. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +20°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +18°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +21°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице сегодня будет +8°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+21°.

В Одессе 25 августа - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +23°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +20°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +12°...+24°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

25 августа - какой сегодня праздник

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. Надо было разобраться там, чтобы было куда убирать летнюю упряжь, соху, борону, нельзя было допустить, чтобы "на поветях черт ногу переломил".

Вас также могут заинтересовать новости: