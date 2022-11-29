Советник главы ОПУ отметил, что мир в шоке от того, что говорят по российскому телевидению.

Российские пропагандисты транслируют не прозрение, а страх. Они хотят, чтобы россияне продолжали мобилизоваться без понимания того, что происходит, чтобы они продолжали идти умирать в Украину, но пропагандистов ждет трибунал.

"Соловьев, который любит рассказывать, что Россия испепелит весь мир, не понимает, что у него уже пожизненный срок. Он не понимает, что когда Россия проиграет, то одним из ключевых пунктов будет трибунал для российских пропагандистов", - отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДOM

Политик указал, что мир в шоке от того, что говорят кремлевские рупоры, поэтому будет настаивать на суде на ними.

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"Грубо говоря, в аду будет отдельный котел для чертей-пропагандистов РФ. Конечно, же мы их там увидим. Они транслируют не прозрение, а страх. Они хотят, чтобы люди, которые не понимают, что происходит, продолжали мобилизоваться, продолжали идти умирать в Украину, чтобы попытаться закидать нас трупами своих ненужных людей. Все эти сотни тысяч, которые умирают в Украине, это ненужные люди для РФ, они не генерируют ничего полезного", - заявил Подоляк

При этом он добавил, что из 140 миллионов граждан РФ 120 миллионов рассматривают как людей, единственная функция которых — пойти где-то умереть, в Грузии ли, Молдове ли, в Украине ли.

Трибунал для российских военных преступников - что известно

Российских военных и их руководство ожидает трибунал за те зверства, которые они устроили в Украине - пыточные, изнасилования, убийства, свидетельства массовых зверств и депортаций.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заверила, что россияне совершают систематические военные преступления в Украины.

Кроме того, Amnesty International обвинила Москву в преступлении против человечества, что проявлялось в насильственной депортации и фильтрации мирных жителей на временно оккупированных территориях.

ООН также считает РФ ответственной за военные преступления в первые недели войны в Украине.

Киев сотрудничает с иностранными партнерами для создания специального международного трибунала для привлечения российских военных преступников к ответственности.

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