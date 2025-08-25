Погода в Киеве 25 августа будет солнечной, но жары не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +14°, а днем температура максимально поднимется до +19°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков и с достаточным количеством солнца.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба. Западный ветер 7-12 м/с усилит ощущение свежести.
Погода сегодня - прогноз на 25 августа
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +18°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
В Тернополе 25 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +21°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Виннице сегодня будет +8°...+21°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+21°.
В Одессе 25 августа - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +23°, ясно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +20°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно, +12°...+24°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.