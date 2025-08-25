Осадков в столице не ожидается.

Погода в Киеве 25 августа будет солнечной, но жары не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +14°, а днем температура максимально поднимется до +19°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков и с достаточным количеством солнца.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба. Западный ветер 7-12 м/с усилит ощущение свежести.

Погода сегодня - прогноз на 25 августа

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +18°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +21°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице сегодня будет +8°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+21°.

В Одессе 25 августа - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +23°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +20°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +12°...+24°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

