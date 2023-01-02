Из-за права вето России будет трудно создать новый трибунал ООН.

Существующих в международном праве правовых механизмов будет недостаточно для того, чтобы привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина и российский режим к ответственности за военные преступления, совершенные на войне против Украины. Нужно создавать специальный трибунал.

Преградой в этом вопросе может стать, в частности, право вето России в Организации Объединенных Наций. Такое мнение в интервью Владимиру Остапчуку для программы "Spotlight Ukraine" на телеканале "Эспрессо" выразил бывший посол США в НАТО и экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Из-за права вето России в ООН будет трудно создать новый трибунал ООН. Международный уголовный Суд (МУС) является организацией, членом которой является не Россия, а США. Поэтому Международный суд не подходит для этого. Нужен специальный трибунал, и это должно быть сделано без России, потому что Россия здесь выступает в роли преступника", – объяснил Волкер.

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По его словам, такое создание новых условий в международном праве похоже на то, что было сделано с Нюрнбергским процессом.

"Очень важным является то, что мы уже делаем: собираем данные, улики, опрашиваем людей, фотографируем, определяем отданные приказы, цепочку командования, объединяем все юридические дела, необходимые для доказывания совершенных военных преступлений и привлечения к личной ответственности Путина и других российских военных. Работа продолжается сейчас и принесет весомый результат позже, когда будет создан новый трибунал", – добавил Волкер.

Трибунал для РФ: что известно

Власти Нидерландов готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях РФ в Украине. Как отметил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстр, вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что путинские приспешники будут пытаться избежать ответственности за военные преступления. При этом он указал, что вопрос о победе Украины и поражении России уже не рассматривается, а рассматриваются технические детали передачи преступников в суд.

В конце ноября 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что уже запущен глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами.

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