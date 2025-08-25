По словам президента США, эти медиа пишут ложные новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущие телевизионные сети ABC и NBC делают "фейковые новости" и предвзято освещают его деятельность, поэтому призвал лишить эти телеканалы лицензии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Несмотря на очень высокую популярность и, по мнению многих, одни из лучших 8 месяцев в истории президентства, ABC & NBC FAKE NEWS, две худшие и предвзятые сети в истории, дают мне 97% плохих историй. Если это так, то они просто оружие демократической партии и должны с согласия многих, быть лишены лицензии ФКС", - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, эти телеканалы представляют реальную угрозу для демократии страны.

"Почему ABC и NBC FAKE NEWS, две абсолютно худшие и наиболее предвзятые сети в мире, не платят миллионы долларов в год за лицензию. Они должны потерять лицензии за нечестное освещение республиканцев и/или консерваторов, но, как минимум, они должны заплатить большие деньги за привилегию использовать самые ценные эфирные волны в любое время и в любом месте!!! Криминальная "журналистика" не должна вознаграждаться, она должна быть прекращена!!!", - призвал американский лидер.

В то же время Трамп подчеркнул, что за исключением того, что пишут и передают в "фейковых новостях", он сейчас имеет самые высокие показатели в опросах, которые, по словам президента, он когда-либо имел.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее президент США обратился к украинцам в День Независимости. По его словам, Соединенные Штаты верят в будущее Украины как независимого государства. Также он вспомнил российско-украинскую войну, подчеркнув, что "пришло время положить конец бессмысленным убийствам".

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства", - написал Трамп в своем письме.

В то же время The Telegraph писал, что развал мирного плана Трампа грозит Украине катастрофой. По словам журналиста издания, пока на самом высоком уровне продолжается дипломатический волейбол, ситуация на фронте выглядит угрожающей для Украины.

"Московские войска продолжают шаг за шагом продвижение по восточноукраинскому полю битвы под Покровском и активизируют свои наступательные усилия на севере Донецкой области", - предупредил обозреватель.

