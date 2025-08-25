Блокировка Трампом дальнобойных ударов по РФ больше не является такой уж серьёзной проблемой для Украины.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа с целью склонить Владимира Путина к серьёзным мирным переговорам решила запретить Украине удары дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории.

Однако, как пишет The Telegraph, не следует переоценивать влияние этих ракет на ход войны, и этот запрет становится все менее существенным для Украины по мере того, как Киев укрепляет собственную оборонную промышленность.

После снятия ограничения на удары в прошлом году ракеты ATACMS "нанесли серьёзный урон" ряду" оружейных заводов и складов боеприпасов на территории России, отмечал адмирал Роб Бауэр, высший военный офицер НАТО.

"Но всегда оставался вопрос масштаба. Поставок этого дальнобойного оружия никогда не хватало для ведения Киевом длительной воздушной кампании. Начиная с октября 2023 года, Пентагон поставил Украине в общей сложности около 500 ракет ATACMS, но, как сообщили The New York Times официальные лица США, в арсенале Киева осталось лишь около 50 таких ракет", - отмечается в статье.

При этом, как пишет издание, вето на применение ATACMS не лишило Киев возможности поражать цели в глубине России. Вместо этого он просто использовал свою арсенал беспилотников, и в результате ряда недавних ударов были сожжены миллионы фунтов топлива и резко выросли цены на российский бензин.

"Учитывая, что Украина фактически усилила свои удары в глубине России, это, похоже, не стало для них большой проблемой. Это стало особенностью администрации Трампа с момента их прихода к власти: они переоценили своё влияние на Украину", - заявил Андерс Пак Нильсен, офицер и военный аналитик Датской академии обороны.

Как отмечает The Telegraph, Киев усвоил, что не стоит полагаться на довольно ненадёжную поддержку США. Помимо растущего арсенала дальнобойных беспилотников, он разработал собственную крылатую ракету "Фламинго".

"Способная поражать цели на расстоянии 3000 км, она полностью избавит от необходимости поддержки — или одобрения — США, чтобы развязать войну с относительно защищёнными жителями Санкт-Петербурга", - отмечается в статье.

И хотя "Фламинго" не может сравниться по скорости со Storm Shadow и ATACMS, но если Киев сможет произвести достаточное их количество, следующий этап войны может оказаться для Путина более болезненным, подчеркивает издание.

Дальнобойные удары по России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о запрете использования американского оружия для ударов по РФ, отметив, что не не проговаривал с США такие моменты. При этом он добавил, что Украина применяет вооружение украинского производства для таких ударов.

Также напомним, что в Украине представили дальнобойную крылатую ракету, "Фламинго", которая может нести боеголовку весом 1150 кг и пролететь до 3000 километров. При этом разработчики отмечали, что от идеи до первых успешных испытаний на поле боя прошло менее девяти месяцев.

