Сейчас РФ на том уровне, когда любые ассоциации с ней и любая поддержка для нее означают соучастие в массовых убийствах.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любому нормальному бизнесу неизбежно придется принять решение об остановке работы в России.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Все больше и больше глобальных компаний заявляют об остановке работы в России. Сегодня к сотням других таких крупных компаний присоединилась немецкая компания Henkel.

Хочу подчеркнуть, что это неизбежно: любому нормальному бизнесу придется принять такое решение и покинуть Россию", - отметил он.

По словам президента, сейчас российское государство на том уровне, когда любые ассоциации с нем и любая поддержка означают соучастие в массовых убийствах.

"Соучастие в том, что будет названо преступлениями против человечности и геноцидом", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в росСМИ сообщили, что General Motors первым из иностранных автоконцернов полностью уходит с российского рынка.