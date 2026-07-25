Макрон отдал приказ задействовать армию и обратился за помощью к ЕС: СМИ сообщили подробности

Париж задействовал механизм гражданской защиты Европейского Союза, чтобы привлечь дополнительные авиационные средства для тушения пожара.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал приказ задействовать армию для поддержки спасателей в связи с масштабными лесными пожарами в стране, сообщает France 24.

Издание отметило, что одновременно Париж активировал механизм гражданской защиты Европейского Союза, чтобы привлечь дополнительную авиацию для тушения пожаров.

По данным французских властей, во Францию должны прибыть два специализированных пожарных самолета из Хорватии, два самолета Air Tractor из Португалии, а также тяжелые вертолеты из Чехии и Словакии.

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Отмечается, что французские власти полностью эвакуировали полуостров Кап-Ферре на Атлантическом побережье, людей вывозили как на автомобилях, так и на лодках.

По данным, в целом во Франции из-за пожаров были вынуждены покинуть опасные районы 110 тыс. человек, среди которых много туристов. В частности, вблизи Бискаросса эвакуировали более 23 тыс. человек, в том числе воспитанников детского лагеря и жителей дома престарелых. По последним данным, огонь уничтожил более 14 тыс. гектаров леса и свыше 100 домов.

Представитель региональных властей сообщил, что "беспрецедентный" лесной пожар приближается к Бордо. Региональный префект Софи Брокас не исключила, что, вероятно, придется эвакуировать еще несколько тысяч человек.

"В каждом из муниципалитетов, оказавшихся на пути пожара, каждый житель – как постоянный, так и временный – получит от нас уведомление на мобильный телефон… которое станет для них сигналом к эвакуации", – рассказала она.

В статье говорится, что, по словам Брокас, речь идет о городе Сен-Медар-ан-Жаль, расположенном к северо-западу от Бордо.

Лесные пожары охватили Европу

Ранее УНИАН сообщал, что масштабные лесные пожары охватили не только Францию, но и Испанию, Италию и Грецию. Из-за стихии десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха, а огонь уже уничтожил площади, превышающие среднегодовые показатели последних десятилетий. Ученые связывают это с тремя волнами экстремальной жары, которые почти непрерывно обрушивались на континент. Между тем в Великобритании в отдельных районах дождей не было уже более месяца.

Также мы писали, что в 2025 году масштабные пожары унесли жизни людей, уничтожили дома и рабочие места в Калифорнии, Канаде, Европе и Южной Корее. Общая площадь выгоревших земель в мире составила 335 млн гектаров – это второй самый низкий показатель с 2002 года. Одной из причин стало расширение сельскохозяйственных угодий в Африке: фрагментация ландшафтов там затруднила распространение крупных саванных пожаров. Среди крупнейших катастроф 2025 года – "мегапожар" в Шотландии, уничтоживший более 100 тысяч гектаров. По данным исследования, пожары стали причиной более 38% всех страховых убытков от погодных катастроф в 2025 году.

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