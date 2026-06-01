Лесные пожары все сильнее бьют по богатым странам: экологи объяснили причину

Разрушительные лесные пожары охватили самые богатые регионы мира в 2025 году, пишет The Guardian.

Как отмечается, в прошлом году масштабные пожары унесли жизни людей, уничтожили дома и рабочие места в Калифорнии, Канаде, Европе и Южной Корее.

В то же время общая площадь выгоревших земель в мире составила 335 млн гектаров – это второй самый низкий показатель с 2002 года. Одной из причин стало расширение сельскохозяйственных угодий в Африке: фрагментация ландшафтов там затруднила распространение крупных саванных пожаров.

Среди крупнейших катастроф 2025 года – "мегапожар" в Шотландии, уничтоживший более 100 тысяч гектаров. Рекордные пожары в Испании и Португалии охватили более полумиллиона гектаров, а Южная Корея пережила самый масштабный и смертоносный сезон лесных пожаров за все время наблюдений.

По данным исследования, пожары стали причиной более 38% всех страховых убытков от погодных катастроф в 2025 году.

"2025 год показывает, что даже "спокойный" в глобальном масштабе пожарный сезон может быть разрушительным", – заявил климатолог Университета Восточной Англии и главный автор исследования Мэттью Джонс.

По его словам, в настоящее время наблюдается все больший разрыв между общей площадью выгоревших территорий и реальными последствиями для людей.

Ученые отмечают, что изменения в землепользовании привели к тому, что пожары охватывают меньшую часть планеты, чем исторически. В то же время глобальное потепление создает условия, при которых огонь распространяется быстрее, особенно в так называемой зоне wildland-urban interface – на границе природных территорий и населенных пунктов, где риск для людей является наибольшим.

Неблагоприятные погодные условия, усугубленные выбросами парниковых газов, превратили часть прошлогодних пожаров в настоящие огненные штормы.

Исследователи установили, что в Южной Калифорнии и Южной Корее сильный ветер и пересохшая растительность способствовали стремительному распространению пожаров через густонаселенные районы. Это привело к "исключительно высокой смертности, массовым эвакуациям и значительным потерям инфраструктуры".

В Средиземноморском регионе тем временем засуха и экстремальная жара стали движущей силой масштабных пожаров – от Португалии до Турции.

"Эти условия не вызывают пожары сами по себе, но в случае возгорания мы получаем гораздо более легковоспламеняющийся материал – из-за сухости – и ветры, которые раздувают пламя", – пояснил прикладной математик Университета Аликанте Давид Гарсия.

Роль климатического кризиса

Прошлогоднее исследование, соавтором которого был Гарсия, показало, что экстремальные погодные условия, которые подпитывали пожары в Португалии и Испании, стали в 39 раз более вероятными из-за климатического кризиса.

"Если потепление планеты продолжится, масштабные пожары будут становиться все чаще", – подчеркнул он.

Общее сокращение площади выгоревших земель в мире привело и к уменьшению выбросов углекислого газа – они опустились до третьего самого низкого уровня за все время наблюдений.

Впрочем, в Канаде уже третий год подряд фиксируют рекордные выбросы от лесных пожаров. С 2023 года бореальные леса Северной Америки выбросили почти 4 млрд тонн CO2 – больше, чем за предыдущие 15 лет вместе взятые.

Помимо нагрева планеты, дым от лесных пожаров представляет смертельную опасность для людей из-за загрязнения воздуха. Согласно исследованию, токсичные частицы от канадских пожаров 2023 года стали причиной смерти 82 тысяч человек. Дым тогда накрыл не только города США, но и добрался до Европы и Африки.

Новые вызовы

"Общая тенденция, на которую указывает это исследование, соответствует тому, что мы наблюдаем по всей Южной Европе: даже если площадь выгоревших территорий колеблется из года в год, изменение климата повышает вероятность экстремальных пожароопасных погодных условий. А накопление сухой растительности из-за упадка сельских территорий делает многие ландшафты еще более уязвимыми к масштабным и быстропроходящим пожарам", – сказал эколог-ландшафтовед Адриан Регос из Биологической миссии Галисии в Испании

По его словам, главная задача сейчас заключается не только в уменьшении количества пожаров, но и в повышении устойчивости ландшафтов и сообществ к экстремальным явлениям.

