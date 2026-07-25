Китайские ученые изучили породу с обратной стороны Луны и готовы переписать историю Земли

Теория о метеоритной бомбардировке Земли и Луны, которая могла быть причиной зарождения жизни, не подтверждается.

Обломки горных пород с обратной стороны Луны подтверждают новые теории о периоде становления Солнечной системы. Как пишет Science News, планетологи долгое время считали, что удары метеоритов по Луне резко участились около 3,9 миллиарда лет назад. Это был период, который называют поздней интенсивной бомбардировкой.

Однако образцы, доставленные на Землю китайским космическим аппаратом "Чанъэ-6" в 2024 году, не подтверждают эту идею. Как пишут ученые в статье, опубликованной 23 июля в журнале Science Advances, бомбардировка обратной стороны Луны не характеризовалась катастрофическим всплеском. Теперь ученые предположили, что Луна пережила более длительный период менее частых столкновений.

Команда исследователей пришла к такому выводу после того, как измерила относительное количество двух изотопов аргона в породах на тот момент, когда они в последний раз плавились и затвердевали. Это является косвенным показателем времени образования кратера.

Видео дня

Идея интенсивной бомбардировки повлияла на теории эволюции Солнечной системы и происхождения жизни на Земле. Но в последнее время планетологи начали задаваться вопросом, был ли это единый, кратковременный катаклизм 3,9 миллиарда лет назад или серия более мелких всплесков.

Раньше ученым были доступны только образцы, взятые на ближней стороне Луны. Она покрыта огромными скоплениями застывшей лавы, называемыми морями. Предыдущие исследования предполагали, что удар, создавший одно из этих скоплений, Море Имбриум, разбросал обломки настолько далеко по поверхности Луны, что многие из существующих образцов происходят от этого одного события.

А образцы с обратной стороне Луны имеют возраст от 4,33 до 1,13 миллиарда лет. И они не демонстрируют признаков скопления метеоритов около 3,9 миллиарда лет назад. Это говорит о длительном периоде регулярных столкновений, а не об одном кратком катаклизме.

Исследования Марса

Напомним, что новые исследования показали, что под корой Марса когда-то текли реки магмы. Это повышает вероятность того, что на Марсе могла существовать жизнь. А также расширяет круг планет, которые когда-то могли быть обитаемыми.

Вас также могут заинтересовать новости: