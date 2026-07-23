Южную Европу охватили масштабные лесные пожары, людей эвакуируют тысячами

Спасают жителей десятков населенных пунктов, есть жертвы.

В странах Европы продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, охватившими Францию, Испанию, Италию и Грецию, пишет The Independent. Из-за стихии десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха, а огонь уже уничтожил площади, превышающие среднегодовые показатели последних десятилетий.

Горит юг Франции

В частности, на юго-западе Франции более 10 тысяч человек были эвакуированы из-за стремительного распространения лесного пожара, охватившего около 2 тысяч гектаров к западу от Бордо. По информации местной префектуры, с огнем борются около 500 пожарных. Несмотря на сложные условия, сообщений о пострадавших пока нет. Очаг возгорания расположен вблизи залива Аркашон – популярного туристического региона. Значительную часть эвакуированных составляют отдыхающие, проживавшие в кемпингах.

По данным специалистов, в этом году в Европе уже выгорело больше территорий, чем в среднем за последние два десятилетия. Ученые связывают это с тремя волнами экстремальной жары, которые почти непрерывно накрывали континент.

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В Испании горит один из крупнейших лесных массивов

В центральной Испании пожарные продолжают бороться с масштабным пожаром в провинции Гвадалахара, который уже охватил более 32 тысяч гектаров. Этот пожар вспыхнул менее чем через две недели после трагедии на юге страны, где огонь уничтожил небольшую общину иностранцев. Тогда погибли 13 человек, среди которых были и граждане других государств. Это один из самых смертоносных лесных пожаров в Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил пострадавший район и призвал политические силы страны объединиться для борьбы с изменением климата.

"Год за годом мы всё яснее видим, как изменение климата уносит жизни людей и наносит огромный ущерб нашим общинам. Это не вопрос политики. Это вопрос науки и фактов", – заявил он.

В районе пожара эвакуированы 34 населенных пункта. Информации о новых погибших или тяжело раненых пока нет. К ликвидации пожара привлечены более 200 пожарных, а также специализированная наземная техника и авиация.

С начала года в Испании уже произошло 22 крупных лесных пожара, то есть таких, которые охватили более 500 гектаров. По данным Министерства экологического перехода Испании, нынешний пожар в Гвадалахаре является вторым по масштабам в истории страны. Больше был только пожар прошлого года на северо-западе Испании, который уничтожил около 37 тысяч гектаров.

Сицилия работает в режиме чрезвычайной ситуации

На Сицилии пожарные службы с прошлой субботы совершили более тысячи выездов. Из-за масштабов стихии все пожарные подразделения острова переведены на усиленный режим работы.

Последний крупный пожар произошел в районе города Агридженто на западе острова. Из-за приближения огня из жилых домов и медицинского учреждения были эвакуированы 100 человек. Еще 22 пациента перевели в другие больницы.

Гражданская оборона Италии уже несколько дней подряд сохраняет для всей Сицилии самый высокий уровень пожарной опасности. Распространению огня способствуют сильный ветер и температура воздуха, которая приближается к 40 °C или превышает эту отметку.

Жара не спадает в Греции и на Кипре

В Греции продолжается последний день четырехдневной волны экстремальной жары. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 42 °C, а для нескольких регионов южной и центральной части страны, включая окрестности Афин, объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

На Кипре власти также предупредили население о сильной жаре, где температура может достичь 43 °C.

Англия страдает от засухи

Между тем в Великобритании в отдельных районах дождей не было уже более месяца. Значительная часть юга Англии находится в состоянии продолжительной засухи, что является предпоследним этапом перед официальным объявлением засухи.

Крупнейшая водоснабжающая компания страны Thames Water, обслуживающая около 10 миллионов потребителей, с четверга запретила использовать шланги для полива газонов и мытья автомобилей.

Ученые отмечают, что изменение климата все больше усугубляет жару и засушливость, особенно в юго-восточной части Европы. Из-за этого регион становится более уязвимым к масштабным лесным пожарам и связанным с ними угрозам для здоровья людей.

Жара в Европе

Напомним, из-за продолжительной засухи и отсутствия достаточного притока воды из Альп произошло резкое обмеление реки Дунай. В частности, в Будапеште уровень реки снизился до 39 сантиметров – всего на 6 сантиметров выше абсолютного исторического минимума, зафиксированного почти 30 лет назад.

Наиболее сложная ситуация складывается к югу от Будапешта – в районе города Бая в ближайшие дни уровень воды может опуститься до рекордных 21 сантиметра.

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