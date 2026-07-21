В Китае показали робота-кентавра, который может тушить лесные пожары

Также робот подходит для промышленных работ.

В Китае показали первого в мире робота, который похож на кентавра. Этот гибридный робот от компании Run Robotics сочетает колеса и ноги, чтобы лучше преодолевать преграды и передвигаться быстрее, даже по сложной местности.

Как пишет Interesting Engineering, робота представили на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года (WAIC 2026) в Шанхае. Машина оснащена ИИ и разработана для работы в сложных условиях. Заявляется, что робот может проводить автономные инспекции, его можно задействовать при тушении пожаров и в аварийно-спасательных операциях. Также такие роботы могут пригодиться для горнодобывающих операций, инспекции нефтепромыслов и промышленного обслуживания. По данным разработчиков, у них уже есть реальные заказы от промышленных компаний.

При создании "кентавра" использовали раздельную конструкцию, сочетающую четырехколесное вездеходное шасси и человекоподобную верхнюю часть тела, оснащенную роботизированными манипуляторами. Таким образом, благодаря колесной конструкции нижней части корпуса, робот эффективно передвигается по неровным поверхностям и опасным участкам. А верхняя часть выполняет задачи, которые обычные традиционные инспекционные роботы выполнять не могут. Это, например устранение препятствий, управление оборудованием и оказание помощи спасательным командам в опасных условиях.

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При этом робот может переносить до 120 кг грузов и выдерживать нагрузку до 210 кг в статическом положении. Также на платформе можно изменять манипуляторы, устанавливая двойные или супер-ловкие руки.

Отдельно разработчики рассказали о система восприятия робота. Благодаря разным датчикам, он может определять не только людей, но трубопроводы, клапаны, манометры и различать препятствия. Также он может автономно планировать маршруты и точно определять местоположение оперативных целей.

Как в китае "научили" робота просить милостыню

Напомним, что в китайской провинции Сычуань на улице заметили гуманоидного робота, просящего милостыню. Робот стоял на коленях, сложив руки и кланяясь прохожим. Рядом с роботом находилась светодиодная вывеска, которая сообщала, что у него "нет денег на подзарядку". Также он просил людей "помочь с оплатой счетов за электричество".

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