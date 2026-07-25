Украинские морские дроны Magura будут собирать в США, – СМИ

Соглашение было подписано в посольстве Украины в Вашингтоне.

Украинская технология морских дронов получает вторую американскую площадку, и впервые это происходит при участии самого разработчика, компании UForce, которая будет сотрудничать с американской ReconCraft, сообщает Defense Express.

Издание сообщило, что соглашение было подписано в посольстве Украины в Вашингтоне. Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что компания планирует выпускать сотни, а впоследствии и тысячи морских дронов Magura ежегодно на производственных площадках в Орегоне и Южной Каролине.

В пресс-релизе UForce указывается, что вместе с ReconCraft компания UForce присоединилась к американской программе Drone Dominance и связанным с ней конкурсам и должна открыть для США доступ ко всей своей линейке – воздушным, морским и наземным системам, программному обеспечению для автономной работы и средствам управления.

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Согласно пресс-релизу, Magura V7 имеет длину 7,6 м, несет более 770 кг полезной нагрузки, преодолевает 560 км и стоит менее $500 тыс. в зависимости от конфигурации.

Примечательно, что помимо ударных задач аппарат может запускать воздушные дроны, выполнять разминирование и буксировать гидроакустические станции для поиска подводных лодок.

Издание подчеркнуло, что важным условием этой договоренности является то, что она состоялась с согласия украинского правительства.

"Мы – первая компания, производящая морские дроны, одобренная правительством Украины для производства в США", – заявил руководитель UFORCE USA Шон Планки в интервью The Wall Street Journal.

Производство морских дронов в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который задействуется для атак на позиции российских оккупантов. На опубликованном видео можно увидеть, как дрон-камикадзе незаметно приближается к заброшенному судну, которое оккупанты используют в качестве наблюдательного пункта, после чего наносит удар. Далее в операцию вступает беспилотный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атаковал прибрежную полосу, где, по данным военных, расположены вражеские укрытия. Следующим этапом стал запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. За считанные минуты украинские военные обнаружили замаскированные позиции россиян, которые стали целями для точных ударов.

Также мы писали, что, по данным Службы безопасности Украины, 8 июля в Чёрном море, у берегов временно оккупированного Крыма, морской дрон Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в "теневой флот" РФ. На момент удара судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты (Крым), в исключительной экономической зоне Украины. В СБУ сообщили, что Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения.

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