Я действительно верю, что мне выпадет честь завоевать Кубу, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может делать с Кубой все, что захочет, сообщает Telegram-канал Clash Report.

"Я действительно верю, что мне выпадет честь завоевать Кубу. Это было бы замечательно. Это большая честь. Я могу освободить ее или завоевать – думаю, я могу делать с ней все, что захочу", – сказал Трамп.

Как отмечает Reuters, в воскресенье, 15 марта, президент США предположил, что Вашингтон может в ближайшее время достичь соглашения с Кубой или же принять другие решения в отношении острова.

Трамп не исключил, что дальнейшее развитие событий в отношениях между странами может произойти довольно быстро. Он добавил, что США уже ведут контакты с Гаваной.

"Куба также хочет заключить соглашение, и я думаю, что мы довольно скоро либо заключим соглашение, либо сделаем все, что нам нужно", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Издание отмечает, что президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее подтвердил начало переговоров с США. По его словам, страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия.

"Эти переговоры направлены на поиск решений через диалог по двусторонним разногласиям, которые существуют между двумя странами", – заявил Диас-Канель в видеообращении, которое показало государственное телевидение.

Президент Кубы выразил надежду, что переговоры помогут двум государствам "отйти от конфронтации".

Война США против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США после последних ударов по Ирану заявил, что запас ракет у страны существенно сократился. Комментируя текущее состояние Ирана, Трамп заявил, что это теперь "бумажный тигр". Также упомянул глава Белого дома и Ормузский пролив. По его словам, для США этот маршрут не имеет критического значения. Он привел данные, что через него проходит менее 1% американского импорта нефти. В то же время Трамп отметил, что ряд азиатских стран гораздо сильнее зависит от поставок через этот пролив. В частности, он назвал Японию, Китай и Южную Корею.

Также мы писали, что Трамп уклоняется от вопросов журналистов относительно американских военных, погибших во время войны с Ираном. Кроме того, он критикует СМИ за эти вопросы. Известно, что в начале военного конфликта погибли шесть американских солдат. Это произошло, когда Иран нанес удар беспилотниками по военной базе в Кувейте. The Independent отмечает, что во время пресс-конференции на борту Air Force One в воскресенье Трамп проигнорировал вопрос журналистки об этом инциденте.

