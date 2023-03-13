Между Конгрессом и президентом США развернулся спор о том, что делать с "Группой Вагнера".

В США назревает спор между Конгрессом и администрацией президента Байдена по поводу того, нужно ли внести "Группу Вагнера" в список террористических организаций. Об этом пишет издание The Hill.

Ранее администрация Байдена уже признала "Группу Вагнера" глобальной преступной организацией и ввела соответствующие санкции. Но американский парламент хочет пойти дальше и призывает Государственный департамент признать группировку террористами.

Группа из семи сенаторов, как демократов, так и республиканцев, уже подготовила проект закона о признании "Группы Вагнера" иностранной террористической организацией (FTO). Такой статус повлечет за собой более жесткие санкции, нежели нынешний статус транснациональной преступной организации.

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"Обозначение FTO увеличило бы ресурсы США для преследования и пресечения деятельности Вагнера, послужило бы сильным сдерживающим фактором против людей или правительств, ведущих дела с "Группой", и открыло бы новые пути для судебных исков", – пишет издание.

Осведомленный источник на правах анонимности рассказал журналистам, администрация Байдена выступает против этого закона, опасаясь, что это навредит дипломатическим усилиям США в странах Африки.

Как считается, сегодня деятельность "Группы Вагнера" охватывает такие страны, как Судан, Ливия, Центральноафриканская Республика, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Камерун и Чад.

"[Госдепартамент] опасается, что присвоение "Вагнеру" статуса FTO, автоматически закроет въезд в США и заблокирует активы многим официальным лицам тех правительств, которые имеют дело с ними [Вагнером]. Такова природа их беспокойства", — сказал источник.

При этом отмечается, что администрация Байдена не против того, чтобы признать террористами "вагнеровцев", действующих в Украине, но против наделения этим статусом подразделений, действующих в Африке.

В противовес этому сторонники присвоения "Вагнеру" статуса террористов отмечают, что закон дает президенту США право откладывать или даже отменять санкции в отношении отдельных лиц, если есть такая необходимость.

Сторонники статуса FTO уверены, что решение по "Вагнеру" не только даст соответствующий сигнал тем, кто сотрудничает с группировкой, но и заложит основу для будущего признания России государством-спонсором терроризма. Администрация Байдена также сопротивляется и этому шагу, опасаясь непредсказуемых последствий в международной политике и торговле.

Активность "Группы Вагнера" в Африке

"Группа Вагнера" уже много лет действует в ряде африканских стран, занимаясь там самыми различными проектами – от предоставления услуг классических наемников до развития собственных золотодобывающих предприятий.

Параллельно российское государство использует присутствие "вагнеровцев" в Африке для реализации собственных геополитических планов. Так, по словам министра обороны Италии, "Группа Вагнера" целенаправленно генерирует волны беженцев из этого региона, чтобы они устремились в Европу и создали там миграционный кризис.

В январе этого года США признали "Группу Вагнера" международной преступной организацией. Этот статус автоматически вводит против группировки целый ряд санкций, направленных на ее экономическую изоляцию.

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