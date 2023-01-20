Вашингтон намерен объявить о санкциях в отношении наемников повара Путина уже на следующей неделе.

Вашингтон назвал ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией. Теперь США планируют ввести санкции против частной военной компании Евгения Пригожина.

По данным издания Reuters, ограничения планируют ввести уже на следующей неделе.

"В координации с этим определением, на следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против "Вагнер" и сети ее поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе из-за его постоянной серьезной преступной деятельности", - говорится в сообщении.

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Согласно указу президента США Джо Байдена, признание ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией предусматривает замораживание любых активов в США и запрет для американцев предоставлять средства, товары или услуги для этой ЧВК.

"Этими и другими действиями мы хотим обратиться к любой компании, которая рассматривает возможность оказания поддержки "Вагнеру", со следующим месседжем: "Вагнер" - это преступная организация, которая совершает широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто помогает "Вагнеру", - подчеркивается в сообщении.

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины - что известно

Боевики ЧВК "Вагнер" активно применяются в боях в рамках войны России с Украииной и составляют около четверти от общего числа российских войск. Главар частной военной кампани Евгений Пригожин активно набирает "пушечное мясо" в колониях России.

Кроме того, Москва наращивает деятельность ЧВК "Вагнер" за пределами Украины. Так, число операций боевиков выросло в Африке и Европе. Их используются для подавления антироссийских настроений и продвижения интересов РФ.

Советник Госдепа США Дерек Чолле заявил, что Вашингтон работает над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнер" по всему миру.

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