За последний год "группа Вагнера" заработала на добыче золота в Африке около миллиарда долларов.

Принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину "Группа Вагнера" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике, чтобы финансировать участие самих же вагнеровцев в войне против Украины. Об этом заявили источники авторитетного американского издания Politico.

Согласно американскому дипломатическому отчету, с которым ознакомились журналисты, за последний год структуры "группы Вагнера" значительно расширили свою экономическую активность в Центральноафриканской Республике.

По оценкам, общая прибыль группировки от добычи полезных ископаемых может составить около 1 миллиарда долларов за прошлый год. По словам источника, эти деньги, вероятно, пойдут на закупку нового оружия и вербовку боевиков.

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Согласно имеющимся данным, "группа Вагнера" ведет разработку золотоносного месторождения вблизи города Бамбари в центре страны. Если в 2018 году это был небольшой рудник, то сейчас он уже превратился в огромный комплекс с восемью производственными зонами на разных стадиях разработки.

При этом правительство ЦАР не разрешает миротворцам ООН инспектировать рудник, а вооруженные силы страны сбивают беспилотники миротворцев при попытке изучить рудник с воздуха. По мнению журналистов, это указывает на высокую степень влияния "группы Вагнера" на власти страны.

"По оценкам США, группа помогает обустраивать объект для долгосрочной эксплуатации и укрепила шахту, построив мосты на переходах через реки и установив зенитные установки на грузовиках в ключевых точках", – пишет издание.

Участие Группы Вагнера в войнах

По словам российского олигарха Евгения Пригожина, он создал "ЧВК Вагнера" в мае 2014 года для участия в войне против Украины. Первоначально в нее вербовали преимущественно бывших военных и правоохранителей.

После заморозки конфликта на Донбассе наемников перебросили в Сирию, где они стали активно применяться для поддержки сил Башара Асада. Также "вагнеровцы" активно используются для защиты интересов Кремля и лично Пригожина в странах Африки.

В 2022 году "Группа Вагнера" снова начала активно участвовать в войне против Украины, став весомой частью российских сил вторжения. При этом у наемников появились свои танки и авиация, что является особенно "пикантно", учитывая отсутствие какого-либо внятного юридического статуса этой группировки в правовом поле РФ.

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