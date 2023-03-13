Действующая в Африке "Группа Вагнера" намеренно генерирует там волны беженцев, считает Рим.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто обратился за помощью к НАТО и Европейскому Союзу из-за растущего потока нелегальных мигрантов из Африки, который генерирует Россия. Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра, поток нелегалов, прибывающих через Средиземное море, растет экспоненциально. Крозетто уверен, что это является "частью четкой стратегии гибридной войны", которую Россия ведет против Европы.

Он отметил, что российская военизированная "Группа Вагнера" специально создает кризисы в некоторых африканских странах, где у нее есть влияние, что и провоцирует волны беженцев. По словам Крозетто, эти волны мигрантов следует рассматривать как часть более широкой глобальной конфронтации между Западом и Россией.

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"Южный фланг Европы с каждым днем ​​становится все более опасным", — сказал министр.

По его словам, если партнеры оставят Италию наедине с этой проблемой, это может привести к появлению "трещин" в НАТО.

Мигранты-нелегалы как оружие России

Использовать нелегальных мигрантов для атак против стран Европы активно начал режим Лукашенко в 2021 году. Как утверждают польские власти, спецслужбы Беларуси специально привозили жителей Африки и Азии в свою страну и затем инструктировали их, как штурмовать польскую границу.

По мнению польского премьера Матеуша Моравецкого, на самом деле за этой гибридной атакой на ЕС стоял не Лукашенко, а Путин.

"Это была попытка подорвать целостность Евросоюза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия напала на Украину, мы больше не могли принимать украинских беженцев", – заявил недавно Моравецкий.

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