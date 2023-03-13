Пригожин начал вербовать наемников в ЧВК в спортивных центрах и средних школах.

Сейчас погибло около половины заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера" и отправили в Украину. Основатель группировки Евгений Пригожин нашел новые каналы вербовки, однако вряд ли это поможет России.

"Около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнера" уже отправила в Украину, вероятно, стали жертвами, а новые каналы вербовки вряд ли компенсируют потерю осужденных. Если запрет продлится, Пригожин, вероятно, будет вынужден уменьшить масштабы или интенсивность операций в Украине", - пишет Минобороны Британии в Тwitter.

В британской разведке предположили, что в последние недели Пригожин потерял доступ к российским тюрьмам из-за споров с руководством Минобороны РФ.

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Отмечается, что после этого Пригожин начал вербовать наемников в ЧВК в спортивных центрах и средних школах. С начала марта "Вагнер" создал группы по вербовке в спортивных центрах по меньшей мере в 40 локациях по всей России. Кроме того, вербовщики в масках также проводили профориентационные беседы в средних школах Москвы, распространяя анкеты под названием "заявление молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных учеников.

Вербовка заключенных в ЧВК Вагнер

В июле 2022 года Пригожин начал активно вербовать заключенных из российских колоний на войну против Украины. В обмен на полгода участия в войне Пригожин обещал им помилование. По разным оценкам, на фронт воевать против Украины поехали около 40-50 тысяч вагнеровцев. Однако еще до начала 2023 года ВСУ уничтожили 77% от их числа.

По данным ГУР, в последние недели масштабы вербовки в ЧВК значительно сократились. Пригожин объявил об окончании вербовки и объяснил, что его лишили этой возможности из-за противодействия со стороны Минобороны РФ.

Позже стало известно, что Минобороны РФ самостоятельно вербует осужденных вместо "Вагнера".

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