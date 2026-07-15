Когда может закончиться война в Украине: Трамп сделал новое заявление

Президент США считает, что Путин готов к мирному соглашению.

Президент США Дональд Трамп предположил, что война в Украине может завершиться еще до окончания его срока полномочий в 2029 году. Также он считает, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на мирное соглашение. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

На вопрос журналиста, считает ли он, что война России с Украиной закончится в период пребывания Трампа у власти, он ответил: "Думаю, да. Я думал, что это закончится раньше, потому что я лажу с обоими лидерами. Я думал, что это будет для меня самым простым".

Также он рассказал, что постоянно повторяет Путину одно и то же: пришло время положить конец войне.

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"Я ему всё время повторяю одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но я говорю: "Владимир, тебе пора остановиться. Пора положить конец этой войне", – отметил Трамп.

Когда ведущий спросил, что на это отвечает Путин, Трамп сказал: "Думаю, он готов пойти на сделку". На вопрос "Когда?" президент США ответил: "Скоро. Для танго нужны двое. Но я думаю, что он готов пойти на сделку".

Готов ли Путин закончить войну в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что быстрого мира не будет, ведь, учитывая жесткую позицию России и Путина, все ожидают от него эскалации. Туск считает, что РФ захочет продолжить эту войну как минимум до зимы.

Также агентство Reuters со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, писало, что Путин может еще больше усилить войну в Украине, а призывы к мирным переговорам с Киевом он отвергает. Собеседники издания рассказали, что недавние удары Украины дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам лишь укрепили решимость диктатора продолжать боевые действия.

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