Быстрого мира не будет: Туск оценил, сколько еще как минимум готов воевать Путин

Премьер-министр Польши заявил, что все ожидают от России лишь эскалации действий.

Близкий мир в Украине маловероятен, Россия продолжит войну как минимум до зимы. Об этом 14 июля в Париже заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Reuters.

Он рассказал, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На данный момент представляется маловероятным, что в ближайшее время будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение, учитывая жесткую позицию России и Путина. Все ожидают эскалации действий со стороны России в настоящее время, и вполне вероятно, что Россия захочет продолжить эту войну по крайней мере до зимы", – сказал Туск журналистам.

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Он рассказал, что осенью Польша проведет военные учения с французскими и британскими войсками, чтобы они могли быть готовы обеспечить безопасность Украины и региона после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

"Это будут учения, которые подготовят всю коалицию (желающих), собравшуюся сегодня в Париже, к обеспечению таких реальных гарантий безопасности для Украины, а также для региона", – добавил он.

Путин не хочет мира

Как сообщал ранее УНИАН, РФ ищет новые способы эскалации. Поскольку оккупанты сейчас не продвигаются в Украине, к тому же они несут огромные потери на поле боя и испытывают экономические трудности, то, по мнению экспертов издания Foreign Policy, россияне могут попытаться вернуть себе инициативу, прибегая к некоторым из своих самых провокационных тактик, в частности к саботажу в Европе и вторжению беспилотников на территорию НАТО.

Также военный обозреватель The Independent Роберт Фокс видит признаки того, что Путин не только не собирается останавливать войну, но и готовит удар по Европе. По его мнению, российский диктатор верит, что его победа в Украине уже не за горами, и до сентября видит определенное "окно возможностей" для атаки на страны НАТО.

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