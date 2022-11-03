В частности, китайцы не могут развивать направление, на которое они очень надеялись.

Китай все больше раздражается из-за войны в Украине, которую ведет Российская Федерация.

По словам бывшего замглавы СБУ Виктора Ягуна, Китай начал понимать, что из-за действий Кремля теряет ту прибыль, на которую рассчитывал.

"Китай все больше и больше склоняется даже не к нейтральному положению, а к раздражению. В первую очередь они смотрят на свою выгоду. Если раньше они смотрели, кто выиграет и чью сторону принять, то сейчас они понимают, что теряют те прибыли, на которые расчитывали", - объяснил он.

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В частности, китайцы не могут развивать направление, на которое они очень надеялись.

"Восстановление так называемого "шелкового пути", в том числе через Россию. РФ для Китая как транзитное государство фактически умерла. А восстанавливать другие пути через Азербайджан, Турцию и Балканы - это очень сложный путь", - добавил Ягун.

Еще одним вариантом была Украина, которая сейчас не может быть использована для транзита. Из-за военных действий Черное море также не может стать вратами для доступа к европейским рынкам.

Эксперт добавил, что единственной страной, которая еще могла бы пойти на встречу России - это Северная Корея. Однако сейчас неизвестно, захочет ли она делиться своими боеприпасами, в связи с ситуацией в ее собственном регионе. Таким образом, отмечает Ягун, РФ может остаться без поддержки.

Война в Украине: позиция Китая

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай пока сохраняет нейтралитет.

В то же время, на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что Пекин будет поддерживать Россию под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами. По мнению российского оппозиционера и экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова, таким образом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина.

Специалисты Института науки и международной безопасности уверены, что официальный нейтралитет Китая в войне РФ против Украины на практике показывает себя "постоянной, хоть и ограниченной, поддержкой.

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