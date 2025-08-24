По словам Тимочко, власть ищет способы легального сохранения молодежи в Украине.

Законопроект, который позволит мужчинам от 18 до 22 лет выезжать свободно за границу, имеет целью стимулировать молодежь не бежать из Украины. Об этом заявил председатель совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире Radio NV.

По его словам, таким образом власть ищет коммуникацию, способы легального сохранения молодежи в стране.

"Это понятно, это очевидный пункт. Ну и параллельно - найти баланс между тем, кто из молодых людей хочет получить образование за рубежом, вернуться, потому что как раз 18-22 года - это тот период, скажем, когда можно получить первичное, даже высшее образование, уровень бакалавра", - отметил Тимочко.

Он отметил, что должно быть доверие власти к гражданам.

"И это то, что должно быть для нас важным всегда в том плане, что украинцы, по крайней мере молодое поколение, должны чувствовать и свою ответственность - социальную ответственность перед государством", - сказал председатель Совета резервистов.

В то же время, он добавил, что подробнее об этом законопроекте можно будет говорить, когда его рассмотрят соответствующие комитеты Верховной Рады и он будет вынесен на голосование сессионного зала.

"Уже увидим, будет ли он принят, или какие правки будут внесены. И тогда более детально его можно будет исследовать", - сказал Тимочко.

Выезд мужчин за границу - новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский накануне рассказал, что выезжать из Украины не смогут те молодые мужчины, которым в этом году исполнится 23 года. Сейчас такую инициативу обсуждают во власти.

