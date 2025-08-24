Сейчас американский чиновник участвует в торжествах ко Дню Независимости.

Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев по случаю Дня Независимости. Сейчас он участвует в торжественных мероприятиях, сообщает Офис президента.

О его приезде во время торжеств ко Дню Независимости сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня в Украине специальный представитель президента Трампа, генерал Кит Келлог. Я благодарю вас и президента за внимание к Украине и за поддержку", - сказал Зеленский.

Видео дня

Кроме того, вместе с Келлогом участие в мероприятиях принял премьер-министр Канады Марк Карни.

"Это ваш первый визит в Украину, господин премьер-министр, сразу в День Независимости. Для нас - это честь", - сказал глава государства.

Также на торжествах были министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, министр по делам ветеранов Великобритании.

"Спасибо за поддержку", - отметил президент.

День Независимости - главные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский обратился к украинцам и поздравил их с праздником. "Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире", - сказал он.

По словам президента, Украина верит, что сможет достичь мира на всей своей земле.

"Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер. Каменную выдержку, взгляд, который мы не отводим, и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит и защищают свое", - отметил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: