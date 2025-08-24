'США уважают вашу борьбу': Трамп обратился к украинцам в День Независимости

Американский лидер подчеркнул, что поддерживает усилия по завершению войны и прекращению бессмысленных убийств.

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства", - говорится в письме Трампа, которое опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

В поздравлении он также упомянул российско-украинскую войну, отметив, что "пришло время положить конец бессмысленным убийствам":

"Соединенные Штаты поддерживают урегулирование на основе переговоров, которое приведет к прочному, длительному миру, что положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".

Президент Зеленский поблагодарил американского лидера за поздравления и за то, что США стоят "бок о бок с Украиной, защищая самое ценное - независимость, свободу и гарантированный мир".

Как сообщал УНИАН, Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев по случаю Дня Независимости. Сейчас он принимает участие в торжественных мероприятиях.

"Сегодня в Украине специальный представитель президента Трампа, генерал Кит Келлог. Я благодарю вас и президента за внимание к Украине и за поддержку", - сказал Зеленский.

