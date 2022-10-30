По словам оппозиционера, Китай предостерегает Москву от начала ядерной войны.

На сайте китайского МИД появилось сообщение о том, что Китай будет поддерживать Россию под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами.

Таким шагом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина, которого, согласно слухам, он называет "щенком". Китайскую позицию в эфире проекта FreeДом объяснил российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

"Это называется подсластить пилюлю, чтобы Путин не сильно рожу кривил. А так вообще им там сказали: а) руки прочь от красной кнопки, б) будем проводить ту политику, которая нас интересует в отношении России, а это превращение РФ в придаток со всеми вытекающими последствиями", - отметил Гудков.

А чтобы главе РФ не было так сильно горько и обидно, добавил российский оппозиционер, на съезде Компартия Китая упомянули об усилении сотрудничества.

"Но в целом не смей начинать ядерную войну. Ну, примерно так вот ведется китайская политика методом кнута и пряника", - сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Во время съезда также, напомнил он, в Китае заявили, что не пойдут вразрез со всем миром.

Позиция Китая по войне в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай воздерживается от открытой критики действий России, он не осуждает официально агрессию Кремля. При этом Пекин неоднократно говорил о поддержке территориальной целостности Украины.

Ранее Пекин заявил, что "обеспокоен" массированными ракетными ударами России по гражданским объектам в Украине.

В Государственном департаменте США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится способствовать вторжению РФ в Украину или помогать России в обходе санкций.

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