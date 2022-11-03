По его словам, Китай считает, что ничего не выиграет, если перейдет на сторону Украины и Запада.

Исследователи уверены, что официальный нейтралитет Китая в войне РФ против Украины на практике показывает себя "постоянной, хоть и ограниченной, поддержкой.

В частности, специалисты Института науки и международной безопасности в своем исследовании рассказали про китайские компании западных компонентов, которые были обнаружены в дронах иранского производства. Их, как известно, активно использует РФ.

По мнению исследователей, Китай хочет подорвать влияние демократических стран в мире. Несмотря на негативное влияние войны на экономику, Пекин не может допустить падения кремлевского режима, ведь это может породить риски для авторитарного режима в самой Поднебесной.

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Доцент Школы международных связей и связей с общественностью Цзилинского университета Бьерн Александер Дюбен напомнил, что Китай активно выступает против антироссийских санкций и прикрывает РФ в международных институтах. Кроме того, Пекин поддерживает российские заявления о "расширении НАТО представляет угрозу для России", и что поставки западного оружия для Украины "затягивает конфликт".

"С особым энтузиазмом в Китае начали использовать российский нарратив о том, что в Украине работают американские лаборатории биологического оружия. Об этом в Китае говорят до сих пор", – добавил дюбен.

По его словам, китайское руководство считает, что ничего не выиграет, если перейдет на сторону Запада в вопросе Украины.

Роль Китая в войне

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что Китай заинтересован в ослаблении РФ и ее поражении в Украине, поскольку РФ будет искать спасения именно в КНР.

Ранее на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что Пекин будет поддерживать Россию под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами. По мнению российского оппозиционера и экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова, таким образом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина, которого, согласно слухам, он называет "щенком".

А вот публицист и политолог Андрей Пионтковский убежден, что Китай уже делит постпутинскую Россию.

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