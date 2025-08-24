Певица отметила, что Лесе идет быть мамой.

Известная украинская певица Тина Кароль поздравила Лесю Никитюк с рождением первенца.

Соответствующее видео телеведущая опубликовала в своем Instagram. Звезды встретились на съемочной площадке нового сезона шоу "Хто зверху?".

"Ты щебетушечка, такая кукушечка", - обратилась к артистке Леся и попыталась ее поднять.

Однако Тина со смехом попросила этого не делать и поздравила Никитюк с новым статусом.

"Ты очень красивая, и тебе идет быть мамой. Больше - еще и еще! Чтобы еще девочка была", - пожелала Кароль.

На эти слова телеведущая отшутилась так:

"Что значит больше прям? Ну, начинаешь, Тина! Ты как эта женщина из роддома: "Приходите еще за девочкой"!

К слову, Леся Никтюк долгое время скрывала свою беременность от поклонников и коллег. А 15 июня сообщила, что впервые стала мамой. Звезда родила мальчика от военнослужащего Дмитрия Бабчука, который ей сделал предложение в начале этого года.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала свою фигуру через два месяца после родов.

