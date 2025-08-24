Норвегия также участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.

Норвегия совместно с Германией профинансируют закупку двух систем ППО Patriot для Украины. Об этом в День Независимости Украины, 24 августа, сообщило Министерство обороны Норвегии.

Отмечается, что Норвегия выделит около 7 миллиардов норвежских крон (приблизительно 700 миллионов долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины. Совместно с Германией страна поставит две системы Patriot и ракеты, а также другие виды противовоздушной обороны.

В сообщении подчеркивается, что эти системы помогут защитить мирное население Украины.

Видео дня

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем поставку на Украину мощных систем ПВО. Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в её борьбе за оборону страны и защиту гражданского населения от российских воздушных атак", — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре..

В свою очередь министр обороны Торе О. Сандвик отметил, что противовоздушная оборона также жизненно важна для защиты воинских частей и критически важной инфраструктуры.

Также, кроме Patriot с ракетами, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.

Оружие для Украины

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, когда американское оружие для ВСУ оплачивают европейские страны.

Отмечалось, что в целом Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме.

Также WSJ писало, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM дальностью до 450 км. Они должны прибыть в украину через полтора месяца.

