В КНР выразили согласие с кремлевским диктатором в "утверждении статуса России как крупного игрока на международной арене".

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы КНР выразила поддержку РФ "под лидерством Путина". Она одобрила инициативы кремлевского диктатора в "утверждении статуса России как крупного игрока на международной арене".

Об этом стало известно из коммюнике, которое опубликовала китайская сторона.

Официальный Пекин отметил поздравления Си Цзиньпина от Путина в связи с его переизбранием лидером компартии КНР на третий срок. По словам Вана И, это демонстрирует "высокий уровень взаимного доверия и поддержки между Китаем и Россией".

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"Китайская сторона также будет твердо поддерживать российскую сторону под лидерством президента Путина, в том, чтобы объединять российский народ для преодоления трудностей, устранения проблем, реализации стратегических целей развития и утверждать статус России как крупного игрока на международной арене. Китай и Россия имеют легитимное право реализовать свой путь развития... Любые попытки заблокировать прогресс России и Китая обречены на неудачу", — сказано в коммюнике.

Отношения между Китаем и Россией: основная информация

В середине августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о позиции Поднебесной: "Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, к которой так стремится Россия, Китай придерживается нейтралитета".

Президент США Джо Байден в середине сентября тоже сообщил, что на тот момент не было доказательств помощи РФ от КНР. При этом агрессор ее неоднократно запрашивал.

В Пекине прокомментировали массированный ракетный обстрел Украины 11 октября: "Мы обеспокоены развитием текущей ситуации и призываем соответствующие стороны решить свои разногласия путем диалога и консультаций".

На Ассамблее Арктического круга в Исландии представитель Китая поспорил с адмиралом НАТО. Одной из причин словесной перепалки стала позиция КНР насчет войны в Украине.

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