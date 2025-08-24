Как-то одна британско-украинская блогерша попросила подписчиков дать характеристику Украине одним словом. В ленте тогда было много разного, но больше всего бросалось в глаза слово freedom. В самом широком его понимании.

Это - свобода быть собой. Говорить на крымскотатарском, болгарском, румынском, армянском, русском, суржике и так далее, и считать себя украинцем.

Это - свобода выбирать собственный путь. В марте 1991 года, во время единственного в истории СССР референдума, украинцы вроде бы голосовали "за" сохранение этого союза, а уже в августе провозгласили независимость (и в декабре того же года утвердили голосованием на Всеукраинском референдуме).

Это - свобода ошибаться и исправлять ошибки. Все наши выборы - об этом. Потому что, условно, когда "гетман" делает что-то не то, на что ему дали "булаву", то или он слышит общественное мнение и меняется, или - долой такого "гетмана". Все наши Майданы - об этом, а не "за Ющенко", "за НАБУ", или (как об этом думают те же россияне) за деньги.

Это - свобода осознания. Если не мы, то кто? Когда после 24 февраля 2022 года наши нынешние партнеры замерли и ждали, как будут развиваться события, давая Киеву если не несколько дней, то разве несколько недель, украинцы показали, что слова национального гимна "станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому" - не просто слова.

Это - усилия. В условиях войны делать то, что должны, чтобы не оставлять это в наследство нашим детям.

Это - ценность. Украинцы знают цену сопротивления и платят ее своими жизнями. Но должны не только благодарить погибших Героев, а ценить и уважать живых.

Это - воля. Украина сейчас очень неудобна для мира. Она борется за свою свободу и постоянно напоминает другим - демократическим и цивилизованным - странам, что здесь, на "границе" Восточной Европы, есть такие же - демократические и цивилизованные - люди, а не какие-то дикари. Эти люди самостоятельно - демократически и цивилизованно - выбрали европейский путь. Но бывшая метрополия делает все, чтобы не отпустить...

Ни раньше, ни за последние тридцать четыре года в России так и не поняли: нельзя удержать тех, кто в качестве характеристики своей страны одним словом выбирает слово freedom.

Еще до недавнего времени 24 августа можно было слышать: "Украина получила независимость". Сейчас все чаще слышно: "Украина восстановила независимость". А со временем, хочется верить, будет: "Украина завоевала независимость".

С праздником!