Только за этот месяц было атаковано по меньшей мере десять ключевых российских НПЗ.

Из-за увеличения количества украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в РФ рекордно выросли цены на бензин. Об этом пишет CNN.

В издании отметили, что Украина сосредотачивает свои атаки на НПЗ, насосных станциях и топливных поездах, пытаясь нанести ущерб военной машине РФ и нарушить повседневную жизнь в стране. Отмечается, что летом спрос на бензин среди российских водителей и фермеров самый большой.

По информации CNN, только в этом месяце украинские беспилотники атаковали по меньшей мере десять ключевых энергетических объектов РФ.

Видео дня

"И эта стратегия, кажется, работает. По данным украинской разведки, нефтяная переработка, подвергшаяся ударам, составляет более 44 миллионов тонн продукции в год, что превышает 10% мощностей России", - напомнили в публикации.

Одной из целей стал огромный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгограде, который является крупнейшим на юге России.

"CNN определила местоположение облаков дыма, поднимавшихся над заводом, который был атакован рано утром 14 августа. Министерство обороны России признало повреждения завода, который был снова атакован 19 августа", - добавили в материале.

Также Украина атаковала крупный НПЗ в Саратове в начале августа. Как рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"), пожары произошли и на другом НПЗ, а именно в Ростовской области уже через два дня после того, как он впервые был атакован.

На фоне таких событий в нескольких регионах РФ и аннексированном Крыму фиксируется дефицит бензина. Так называемый губернатор региона Сергей Аксенов, которого назначила оккупационная власть, заявил, что дефицит связан с "логистическими проблемами" и добавил, что правительство "принимает все возможные меры для закупки необходимых объемов топлива и стабилизации цен".

В то же время активист движения сопротивления "Желтая лента" заявил, что самый популярный вид бензина исчез, поэтому "понимание того, что это результат эффективной работы дронов на российскую экономику, не позволяет мне грустить".

Кроме того, оптовые цены на бензин на бирже в Санкт-Петербурге выросли почти на 10% только за этот месяц и примерно на 50% с начала года.

"Значительная часть этого роста перекладывается на потребителей, особенно это ощутимо на Дальнем Востоке России. Аналитики не ожидают облегчения ситуации по крайней мере в течение месяца, несмотря на то, что в конце июля российское правительство ввело запрет на экспорт бензина, что, в свою очередь, способствовало росту экспорта сырой нефти", - добавили в CNN.

В свою очередь управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов прокомментировал ситуацию так:

"К сожалению, наш прогноз на данный момент неблагоприятный - скорее всего, нам придется ждать как минимум еще месяц, чтобы цены упали".

Однако российские военные пострадали меньше, ведь обычно они используют дизельное топливо.

"Украинские военные и разведывательные службы разработали тактику ведения войны на большие расстояния с использованием дронов, ракет и диверсий, даже несмотря на то, что на земле разворачивается совсем другой конфликт. В этом месяце военные заявили, что нынешние атаки на большие расстояния нанесли ущерб на сумму 74 миллиарда долларов, причем почти 40% ударов было нанесено на расстоянии не менее 500 километров внутри России", - проанализировали в публикации.

В то же время во внешней разведке Украины заявили, что российские компании срочно закупают нефть в Беларуси, чтобы решить проблему внутреннего дефицита.

Также Украина пытается помешать и российскому экспорту нефти. На прошлой неделе украинские дроны атаковали трубопровод "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию - две страны ЕС, правительства которых имеют хорошие отношения с Москвой.

В свою очередь аналитики считают, что тысячи российских заправочных станций не останутся без топлива, однако отметили, что перебои в поставках ухудшат высокий уровень инфляции и приведут к продлению запрета на экспорт бензина до осени.

Украинские атаки на территории РФ - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 24 августа в России заявили о массированной атаке БпЛА. Отмечается, что в городе, где находится Курская атомная электростанция, сработала система противовоздушной обороны.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе Курской АЭС.

В то же время в Минобороны России заявили об уничтожении 95 украинских БПЛА над 13 регионами и Крымом. Также беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Также военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, почему увеличились удары по энергетике оккупантов. По его словам, это связано с тем, что россияне планировали усилить свои наступательные действия на фронте в августе-сентябре этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: