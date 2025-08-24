По его словам, помощь будет в Украине уже в сентябре.

Канада выделяет 1 миллиард долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время торжеств ко Дню Независимости Украины сегодня в Киеве.

"Канада пообещала дополнительные два миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более одного миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки оружия, боеприпасов и бронетехники", - сказал он.

По его словам, они поступят в Украину уже в следующем месяце.

Видео дня

Помощь для Украины

Как сообщал УНИАН, на саммите G7 Карни анонсировал, что Канада выделит новый пакет военной помощи Украине на 2 млрд канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США). Тогда Карни заявил, что Украина получит от Канады 2 млрд канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США) займа по кредиту. Он будет покрываться процентами с замороженных российских активов.

Также сегодня Норвегия сообщила, что выделит около 700 миллионов долларов на закупку двух систем ПВО Patriot вместе с ракетами для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: