В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который недавно в четвертый раз стал отцом, восхитил видео с сыном.

Он поделился трогательным роликом в своем Instagram в честь празднования 34-годовщины Независимости Украины. На нем Сергей заходит в детскую комнату и подходит к колыбели, где лежит малыш. Мужчина нежно берет на руки сына Марка, а на фоне звучит стихотворение Василия Симоненко "Лебеді материнства".

"Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. С Днем Рождения, родная! С Днем Независимости, Украина!" - поздравил экс-ведущий.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Притулу и его сына:

"Как же это мило. В самое сердечко, украинское сердечко"

"Как трогательно! С праздником! Вы прекрасны"

"Какой щемящий ролик"

"Плачу... Какие вы красивые!".

К слову, Сергей тщательно скрывал беременность жены Екатерины. Пара уже воспитывает двух общих дочерей Соломию и Стефанию. Также у Притулы есть старший 16-летний сын Дмитрий от первого брака.

Напомним, ранее Сергей Притула признался, находится ли его сын на учете в ТЦК.

