В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который недавно в четвертый раз стал отцом, восхитил видео с сыном.
Он поделился трогательным роликом в своем Instagram в честь празднования 34-годовщины Независимости Украины. На нем Сергей заходит в детскую комнату и подходит к колыбели, где лежит малыш. Мужчина нежно берет на руки сына Марка, а на фоне звучит стихотворение Василия Симоненко "Лебеді материнства".
"Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. С Днем Рождения, родная! С Днем Независимости, Украина!" - поздравил экс-ведущий.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Притулу и его сына:
- "Как же это мило. В самое сердечко, украинское сердечко"
- "Как трогательно! С праздником! Вы прекрасны"
- "Какой щемящий ролик"
- "Плачу... Какие вы красивые!".
К слову, Сергей тщательно скрывал беременность жены Екатерины. Пара уже воспитывает двух общих дочерей Соломию и Стефанию. Также у Притулы есть старший 16-летний сын Дмитрий от первого брака.
Напомним, ранее Сергей Притула признался, находится ли его сын на учете в ТЦК.