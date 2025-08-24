В этом населенном пункте живет около 2600 человек.

Страны Европы являются популярными среди туристов, особенно Испания. Эта страна имеет много городов, в которых можно отдохнуть. Недавно одна из блогеров рассказала о поселке, который является для нее наиболее уникальным в Испании. Об этом пишет Express.

По ее словам, речь идет о Сетениль-де-лас-Бодегас, который известен своими белыми домами, построенными в окружающих скалах.

"Жители этого поселка буквально живут под скалой", - отметила блогер.

На видео можно увидеть, как женщина прогуливается по узким улочкам, которые имеют белые здания с растениями, свисающими с черных балконов, а также рестораны с зонтиками.

"Это Сетениль-де-лас-Бодегас, невероятный поселок, буквально встроенный в скалу. Белые дома построены под огромными скальными навесами, и в некоторых из них даже можно остановиться на ночь. Или вы можете просто посетить это место и насладиться обедом под скалами", - добавили в Express.

Отмечается, что скала нависает над рекой Рио-Гуадальпоркун, а живет в поселке примерно 2600 человек.

В издании подчеркнули, что в населенном пункте есть улица "Солнечных пещер" и расположены бары и рестораны, которые встроены в скалу.

Блогер отметила, что этот город должен быть обязательным для посещения, если вы планируете поехать в Испанию.

