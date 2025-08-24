Певица не сдержала эмоций после церемонии награждения.

В День Независимости Украины, 24 августа, известная певица и автор песен Джамала получила престижную награду - Орден княгини Ольги III степени.

В своем Instagram певица призналась, что была приятно удивлена.

"Очень приятно и неожиданно получить такую высокую награду в День Независимости. Это и радость, и грусть одновременно, потому что среди отмеченных есть те, кто получает награду уже посмертно. Мы живем в реальности, где каждый день имеет высокую цену, которая растет каждый день, потому что каждый день мы теряем наших людей... Должны благодарить наших защитников, благодаря которым мы держим эту независимость", - написала Джамала.

При этом победительница "Евровидения-2016" поделилась несколькими фото с церемонии награждения, которая традиционно проходила на Софийской площади в Киеве. Также она добавила видео момента вручения ей ордена президентом Украины Владимиром Зеленским.

В комментариях поклонники поздравили Джамалу, не сдерживая своего восторга. Многие отметили, что эту награду она получила вполне заслуженно:

"Какая невероятная новость. Поздравляю от всего сердца! Вы - наше сокровище".

Стоит отметить, что государственный Орден княгини Ольги вручают за выдающиеся заслуги женщинам в государственной, производственной, общественной, научной, культурной, образовательной, благотворительной и других сферах общественной деятельности.

Напомним, накануне Дня Независимости лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук получил знак отличия "Национальная легенда Украины" от президента Владимира Зеленского.

