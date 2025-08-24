В частности, за последнее время увеличилось количество ударов по территории Российской Федерации.

Россиянам нужно готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, когда придется увеличивать способности системы противовоздушной обороны. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"На самом деле, за последнее время увеличилось количество ударов по территории Российской Федерации. И удары являются положительными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, бьется по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для "Шахедов", - сказал он.

Эксперт также напомнил об ударах по заводу в Алабуге, который занимается производством "Шахедов".

"И на фоне всего этого появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, которая может нести тонну полезного груза. О чем это говорит? О том, что, в принципе, россиянам надо готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, где будет потребность увеличивать систему противовоздушной обороны", - отметил он.

Храпчинский обратил внимание, что большинство систем противовоздушной обороны сейчас расположены на временно оккупированной территории Украины, потому что Россия боится потерять паритет.

"Она пока не подготовила возможность применять на коротких дистанциях "Шахеды". Давайте вспомним, Донецкий аэропорт, Керченский аэропорт перестраивают под запуск "Шахедов"... Они боятся потерять воздушный паритет, для того, чтобы залетали, например, наши самолеты", - отметил он.

Кроме того, он добавил, что ситуация для врага сложная, но нам не нужно расслабляться.

"Нам надо увеличивать возможности и увеличивать количество номенклатуры оружия, которые мы используем, для того, чтобы уже делать и комбинированные атаки по территории Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Удары ВСУ по России

Как сообщал УНИАН, только за последнюю неделю Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ поразили два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и две нефтеперекачивающие станции (НПС).

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди подвел итоги военных операций и отметил, что после удара НПЗ в Новошахтинске Ростовской области пылает уже более 60 часов.

Также он напомнил, что 14 августа дроны ударили по Волгоградскому НПЗ "Лукойл" (бывший Сталинград). 18 августа целью украинских беспилотников стала НПС "Никольское", из-за чего перестал работать нефтепровод "Дружба". И хотя венгры утверждали, что якобы россияне возобновили его работу за 48 часов, отметил "Мадьяр", подтверждения запуска нет.

